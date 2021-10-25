У российской гимнастки отобрали золото

Вокруг соревнований по гимнастике и российских спортсменок снова разгорелся скандал. Ангелину Мельникову, которая стала чемпионкой мира в личном многоборье по спортивной гимнастике, лишили золота, присудив победу японке Маи Мураками. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что после выступления Мураками Мельникова располагалась на первой строчке, но японская команда подала апелляцию, которая была удовлетворена. После этого японская гимнастка получила дополнительные 0,100 балла, с которыми обошла Мельникову на 0,066 балла.
С учетом золота Мельниковой у России были все шансы завоевать второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира в Японии, однако спорное решение жюри переместило россиян на пятую позицию.
В свою очередь тренеры российской команды подали протест на не засчитанный судьями элемент, выполненный Ангелиной в вольных упражнениях, однако он был отклонен.
Сама гимнастка, как и старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, заявили что в корне не согласны с решением судей.
«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли», - сказала Мельникова сразу после завершения соревнований.
Родионенко же считает, что у ее подопечной просто отняли золото.
«Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», - заявила старший тренер.
Вместе с тем она отметила, что до сих пор не понимает, почему чемпионат мира решили проводить спустя менее чем три месяца после Олимпийских игр-2020.
«Мне до сих пор не понятно, почему чемпионат мира решили провести всего через два с небольшим месяца после Олимпиады, и никто не взял в расчет все связанные с пандемией карантинные проблемы. Спортсмены перед каждым сбором сначала вынуждены были сидеть в изоляции в своих номерах, да и десятидневный карантин в начале сентября перед награждением также добавил сложности в подготовке к чемпионату мира», - добавила Родионенко.