У российской гимнастки отобрали золото

Вокруг соревнований по гимнастике и российских спортсменок снова разгорелся скандал. Ангелину Мельникову, которая стала чемпионкой мира в личном многоборье по спортивной гимнастике, лишили золота, присудив победу японке Маи Мураками. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что после выступления Мураками Мельникова располагалась на первой строчке, но японская команда подала апелляцию, которая была удовлетворена. После этого японская гимнастка получила дополнительные 0,100 балла, с которыми обошла Мельникову на 0,066 балла.

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С учетом золота Мельниковой у России были все шансы завоевать второе место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира в Японии, однако спорное решение жюри переместило россиян на пятую позицию.

В свою очередь тренеры российской команды подали протест на не засчитанный судьями элемент, выполненный Ангелиной в вольных упражнениях, однако он был отклонен.

Сама гимнастка, как и старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, заявили что в корне не согласны с решением судей.

«Мое разочарование очень велико, потому что мне судьи не дали полную базу, хотя у меня в жизни не было проблем с этим поворотом, который мне не засчитали. Мы подавали протест, но его не приняли», - сказала Мельникова сразу после завершения соревнований.

Родионенко же считает, что у ее подопечной просто отняли золото.

«Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», - заявила старший тренер.

Вместе с тем она отметила, что до сих пор не понимает, почему чемпионат мира решили проводить спустя менее чем три месяца после Олимпийских игр-2020.