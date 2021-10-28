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Дина Аверина выиграла третье золото на чемпионате мира

Lenta.ru
1 час назад

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Дина Аверина выиграла третье золото на чемпионате мира
Фото: ТАССТАСС

Спортсменка набрала за свое выступление 27,100 балла. Второе место заняла сестра Авериной Арина с 26,750 балла. На третьем месте расположилась представительница Белоруссии Анастасия Салос, в активе которой 26,400 балла.

Золотая медаль стала для Дины Авериной третьей на этом ЧМ. 27 октября спортсменка завоевала две золотые награды: в упражнениях с обручем гимнастка набрала 27,750 балла, а с мячом — 29,125 балла. Таким образом, она стала 16-кратной чемпионкой мира.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. В России сочли судейство на турнире необъективным.

Легкая атлетика,Дина Аверина,
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