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Аверина проиграла белорусской гимнастке в борьбе за золото ЧМ

Елена Прошина
44 минуты назад

Российская спортсменка Дина Аверина лишилась рекордного 17-го золота чемпионата мира по художественной гимнастике. После трех побед она проиграла в упражнениях с лентой. Трансляцию проводил сайт телеканала «Матч ТВ».

Аверина проиграла белорусской гимнастке в борьбе за золото ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка набрала за свое выступление 23,900 балла, уступив победу в состязании представительнице Белоруссии Алине Горносько, которая на 0,05 балла опередила Дину (23,950). Бронза досталась сестре Авериной Арине с 23,450 балла.

Уточняется, что российские спортсменки получили низкие баллы за свои выступления, несмотря на то, что правильно и чисто выполнили все упражнения. После оглашения результатов, со стороны России было подано два протеста, но оба отклонили.

Медаль стала для Дины Авериной четвертой на этом чемпионате мира. Ранее на этих соревнованиях в Японии девушка завоевала золото в упражнениях с обручем, мячом и булавой. Таким образом, она стала 16-кратной чемпионкой мира. Однако рекорд все еще закреплен за россиянкой Евгенией Канаевой, заработавшей титул чемпионки мира 17 раз.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в личном многоборье, проиграв израильтянке Линой Ашрам. В России сочли судейство на турнире нечестным и предвзятым.

Легкая атлетика,Дина Аверина,Евгения Канаева,
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