Российская легкоатлетка сменила спортивное гражданство

Российская призерка чемпионата Европы 2014 года Ангелина Жук-Краснова будет выступать за Молдавию, передает ТАСС.
"Я планирую выступать за Молдавию. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность. Сейчас я готовлюсь к сезону вместе с тренером", - сказала спортсменка.
В 2014 году Жук-Краснова выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в Цюрихе.
Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев позитивно отреагировал на то, что украинский защитник "Шахтера" Марк Мампаси может получить российский паспорт.