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54 минуты назад

Российская призерка чемпионата Европы в прыжках с шестом будет выступать за Молдавию

Российская призерка чемпионата Европы 2014 года Ангелина Жук-Краснова будет выступать за Молдавию, передает ТАСС.

Российская легкоатлетка сменила спортивное гражданство
Фото: ТАССТАСС

"Я планирую выступать за Молдавию. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность. Сейчас я готовлюсь к сезону вместе с тренером", - сказала спортсменка.

В 2014 году Жук-Краснова выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы в Цюрихе.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев позитивно отреагировал на то, что украинский защитник "Шахтера" Марк Мампаси может получить российский паспорт.

Легкая атлетика,Ангелина Жук-краснова,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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