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2 часа назад

Сестры Аверины назвали необычные привычки друг друга

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины назвали необычные привычки друг друга. Интервью сестер-спортсменок опубликовали на YouTube-канале Vogue Russia.

Сестры Аверины назвали необычные привычки друг друга
Фото: ТАССТАСС

«Забавная привычка Дины — просыпаться не под будильник, а под мои крики», — заявила Арина. Дина же заявила, что в привычка Арины — часто командовать.

В интервью спортсменки также рассказали, что лежит у них в сумках для тренировок. Помимо гимнастических предметов, дисков с музыкой, медицинских средств и косметички, девушки носят с собой специальный утюг для ленты и тетради с замечаниями тренеров.

Ранее Аверины назвали свои талисманы. Первым они назвали президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову. Также гимнастки поделились, что у них есть игрушечный сурикат, который всегда с ними после выступлений.

Напомним, что Дина Аверина — серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио, 18-кратная чемпионка мира. Ее сестра, Арина — пятикратная чемпионка мира.

Легкая атлетика,Дина Аверина,Ирина Винер,
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