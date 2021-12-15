Сестры Аверины назвали необычные привычки друг друга

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины назвали необычные привычки друг друга. Интервью сестер-спортсменок опубликовали на YouTube-канале Vogue Russia.

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«Забавная привычка Дины — просыпаться не под будильник, а под мои крики», — заявила Арина. Дина же заявила, что в привычка Арины — часто командовать.

В интервью спортсменки также рассказали, что лежит у них в сумках для тренировок. Помимо гимнастических предметов, дисков с музыкой, медицинских средств и косметички, девушки носят с собой специальный утюг для ленты и тетради с замечаниями тренеров.

Ранее Аверины назвали свои талисманы. Первым они назвали президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову. Также гимнастки поделились, что у них есть игрушечный сурикат, который всегда с ними после выступлений.