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15 минут назад

Винер-Усманова: Российские гимнастки не поедут в Киев на этап Гран-при

Вечерняя Москваиещё 8

Сборная России по художественной гимнастике не примет участия в этапе Гран-при в Киеве. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова во вторник, 22 февраля.

Винер высказалась по поводу соревнований в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет, — сказала представитель федерации.

Состязания в столице Украины намечены на 14-15 марта, отмечает РИА Новости.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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