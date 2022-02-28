Винер-Усманова раскритиковала решение МОК

«Вместе с тем мы понимаем, что это продиктовано соображениями безопасности для наших спортсменов. Их могут дискредитировать, с ними могут отказаться участвовать в соревнованиях... Мы понимаем озабоченность МОК, потому что спортсменов касается политическое противостояние», — добавила Винер-Усманова.