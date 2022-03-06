Российский гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на майке

Российский гимнаст Иван Куляк пришел на церемонию награждения в майке с буквой «Z». Об этом сообщает «СЭ». Официальных заявлений о причине такого решения гимнаста пока не поступало.

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На прошедших соревнованиях в Дохе российский спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Победу в турнире одержал украинец Илья Ковтун, серебряная медаль у казахстанского гимнаста Карими Милада.

Напомним, 1 марта сообщалось, что российские гимнасты смогут выступить на предстоящем Кубке мира в Катаре. Однако позже Международная федерация гимнастики (ФИЖ) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Этап Кубка мира в Дохе проходил со 2 по 5 марта.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение ФИЖ об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований.