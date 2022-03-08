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1 час назад

Легкоатлет из Швеции побил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Мир24Мир24

Спортсмен из Швеции установил новый мировой рекорд по прыжкам с шестом в закрытых помещениях. 22-летний Арман Дюплантис преодолел высоту в 6 метров 19 сантиметров, пишет «Российская газета».

Легкоатлет из Швеции побил мировой рекорд по прыжкам с шестом
Фото: ТАССТАСС

Спортивное достижение было зафиксировано в Белграде. Начинал он с высоты в 5 метров 61 сантиметр, затем постепенно увеличивал высоту, поднимая планку все выше. Рекордная высота далась прыгуну с третьей попытки. Дюплантис коснулся планки, но она не упала.

Для Армана это третий мировой рекорд. В первый раз он отличился в 2020 году, когда прыгнул на высоту в 6 метров 17 сантиметров в Турине. Спустя неделю он побил собственный рекорд в Глазго, допрыгнув до 6 метров 18 сантиметров.

Напомним, в декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева превзошла рекорд мира в короткой программе на чемпионате России. А в октябре школьник из Ингушетии превзошел мировой рекорд по отжиманиям 1980 года.

Легкая атлетика,Камила Валиева,
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