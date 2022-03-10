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1 час назад

На российского гимнаста Куляка открыли дисциплинарное производство

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На российского гимнаста Куляка открыли дисциплинарное производство
Фото: INSTAGRAM.COM/KU1ICH720INSTAGRAM.COM/KU1ICH720

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF», — сказали в организации.

Напомним, что российский гимнаст вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом Z на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе с 2 по 5 марта, Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял Илья Ковтун с Украины. На соревнованиях россияне выступали под нейтральным флагом.

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