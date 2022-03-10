На российского гимнаста Куляка открыли дисциплинарное производство

«По официальному запросу Международной федерации гимнастики (FIG) Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF», — сказали в организации.

Напомним, что российский гимнаст вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом Z на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.