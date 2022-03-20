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1 час назад

Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Матыциным

Газета.RuГазета.Ru

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом сообщил РИА "Новости" муж спортсменки.

Ласицкене отказалась от встречи с министром спорта Матыциным
Фото: ReutersReuters

"Пресс-релиз Минспорта удивил, поскольку Мария не давала своего согласия на встречу. В итоге она приняла решение отказаться от этого мероприятия" - заявил Владас Ласицкас.

Он также отметил, что олимпийская чемпионка в данный момент желает лишь одного: соревноваться на международной арене.

"Ей не нужна поддержка, ей нужна возможность выступать с сильнейшими легкоатлетами мира. Но в этом вопросе, как мы видим, ни министр спорта, ни глава ОКР, ни ВФЛА Марие не помогли", - прокомментировал Ласицкас.

Ранее стало известно, что Бриллиантовая лига выступила с заявлением относительно российских и белорусских легкоатлетов. Организаторы соревнований сообщили, что спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к соревнованиям. В сентябре 2021 года россиянки Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту) выиграли финал Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Отметим, что всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics еще в ноябре 2015 года после допингового скандала. После чего Россия также была лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.

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Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Анжелика Сидорова,Олег Матыцин,
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