Олимпийскую чемпионку Лашманову лишат золотой медали из-за допинга

Олимпийскую чемпионку 2012 года в спортивной ходьбе Елену Лашманову дисквалифицировали на два года из-за допинга. Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка будет лишена золотой медали.

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Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 9 марта 2021 года. Результаты Лашмановой на соревнованиях в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года аннулированы. Таким образом, Лашманову лишают золотой медали Игр в Лондоне.

Решение о дисквалификации принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Изучению подлежали пробы, взятые с 18 февраля 2012 года по 3 февраля 2014 года.

Напомним, что Лашманова взяла золото на ОИ-2012 в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в соревнованиях на дистанции в 20 километров.