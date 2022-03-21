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1 час назад

Олимпийскую чемпионку Лашманову лишат золотой медали из-за допинга

Елена Прошина

Олимпийскую чемпионку 2012 года в спортивной ходьбе Елену Лашманову дисквалифицировали на два года из-за допинга. Как сообщает ТАСС со ссылкой на релиз Athletics Integrity Unit (AIU), спортсменка будет лишена золотой медали.

Олимпийскую чемпионку Лашманову лишат золотой медали из-за допинга
Фото: ТАССТАСС

Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 9 марта 2021 года. Результаты Лашмановой на соревнованиях в период с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года аннулированы. Таким образом, Лашманову лишают золотой медали Игр в Лондоне.

Решение о дисквалификации принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Изучению подлежали пробы, взятые с 18 февраля 2012 года по 3 февраля 2014 года.

Напомним, что Лашманова взяла золото на ОИ-2012 в Лондоне и на чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года в соревнованиях на дистанции в 20 километров.

В 2014 году антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики дисквалифицировала Елену Лашманову на два года за нарушение антидопинговых правил. При анализе пробы спортсменки были обнаружены следы вещества GW501516, которое относится к запрещенным для спортсменов гормонам и модуляторам метаболизма.

Легкая атлетика,Елена Лашманова,
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