Российскую легкоатлетку лишат золота Олимпиады

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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Срок дисквалификации Лашмановой начинается с 9 марта 2021 года. Спортсменка будет лишена золотой медали Олимпийских игр - 2012 и чемпионата мира 2013 года.

29-летняя легкоатлетка уже была ранее дисквалифицирована на два года за использование запрещенных препаратов, которые были обнаружены в ее организме в ходе контроля 4 января 2014 года.

Ранее чемпион и трехкратный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

На Играх-2022 выяcнилоcь, что декабрьcкая проба 15-летней фигуриcтки оказалаcь положительной на запрещенный препарат триметазидин. По верcии защиты вещеcтво попало в организм cпортcменки вмеcте c препаратом ее дедушки.