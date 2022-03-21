Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Российскую легкоатлетку лишат золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Газета.RuГазета.Ru

Олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Российскую легкоатлетку лишат золота Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Срок дисквалификации Лашмановой начинается с 9 марта 2021 года. Спортсменка будет лишена золотой медали Олимпийских игр - 2012 и чемпионата мира 2013 года.

29-летняя легкоатлетка уже была ранее дисквалифицирована на два года за использование запрещенных препаратов, которые были обнаружены в ее организме в ходе контроля 4 января 2014 года.

Ранее чемпион и трехкратный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

На Играх-2022 выяcнилоcь, что декабрьcкая проба 15-летней фигуриcтки оказалаcь положительной на запрещенный препарат триметазидин. По верcии защиты вещеcтво попало в организм cпортcменки вмеcте c препаратом ее дедушки.

Последние новости
Легкая атлетика,Камила Валиева,Елена Лашманова,Сергей Шубенков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители