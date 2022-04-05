«Предложения об исключении россиян из МОК — прямой путь к развалу международного спорта» — Александр Жуков

Такие заявления, как предложение польского министра спорта и туризма Камиля Бортничука об исключении россиян из Международного олимпийского комитета (МОК), могут привести к развалу международного спорта, заявил «Матч ТВ» почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков. — Мне кажется, это прямой путь к развалу международного спорта и олимпийского движения. Надеюсь, эти безумные голоса, хоть и звучат, но не будут реализованы, — сказал Жуков в эфире «Матч ТВ». Ранее в понедельник Бортничук по итогам заседания совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS) заявил, что Польша предложила исключить всех россиян из МОК и всех международных спортивных федераций.