Российскому гимнасту нашли наказание за букву Z на форме

«Когда решение состоится, тогда и будем его обсуждать. FIG запросила для Куляка не менее года отстранения у дисциплинарной комиссии. Мы пока исходим из этой позиции. У нас тоже есть свои аргументы. Давайте дождемся решения, и потом уже будем его обсуждать. Зачем сейчас ахать и охать», - предложил Василий Титов.