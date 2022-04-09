Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
9 апреля

Российскому гимнасту нашли наказание за букву Z на форме

Илья Родин

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) потребовала наказать российского гимнаста Ивана Куляка. Свои предложения она внесла на рассмотрение в дисциплинарную комиссию Независимого фонда гимнастической этики (GEF). Об этом пишет РИА «Новости».

Российскому гимнасту нашли наказание за букву Z на форме
Фото: Международная федерация гимнастикиМеждународная федерация гимнастики

Отмечается, что россиянин вышел на церемонию награждения в Дохе в форме, на которую был нанесен знак Z - неофициальный символ поддержки специальной военной операции на Украине. Спортсмен объяснил позднее, что сделал это в ответ на провокации со стороны гимнастов Украины.

Его поступок вызвал жесткие меры со стороны международных спортивных организаций. В частности, GEF открыл против Куляка дисциплинарное дело.

«Когда решение состоится, тогда и будем его обсуждать. FIG запросила для Куляка не менее года отстранения у дисциплинарной комиссии. Мы пока исходим из этой позиции. У нас тоже есть свои аргументы. Давайте дождемся решения, и потом уже будем его обсуждать. Зачем сейчас ахать и охать», - предложил Василий Титов.

Он отметил, что рассмотрение дела Ивана еще не окончено.

«Пока состоялись не все заседания по делу Ивана, будет еще одно. Поэтому мы находимся в состоянии ожидания», - уточнил Титов.

Тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ранее, что FIG требует наказать как Ивана Куляка, так и ее, как руководителя делегации, а также выводящего тренера Игоря Калабушкина.

Она отметила, что в Дохе украинским спортсменам фактически разрешили нарушать любые правила, организаторы не замечали их проступки, даже серьезные.

Легкая атлетика,Валентина Родионенко,Василий Титов,СБОРНАЯ РОССИИ,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители