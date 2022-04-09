Российскому гимнасту нашли наказание за букву Z на форме

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) потребовала наказать российского гимнаста Ивана Куляка. Свои предложения она внесла на рассмотрение в дисциплинарную комиссию Независимого фонда гимнастической этики (GEF). Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что россиянин вышел на церемонию награждения в Дохе в форме, на которую был нанесен знак Z - неофициальный символ поддержки специальной военной операции на Украине. Спортсмен объяснил позднее, что сделал это в ответ на провокации со стороны гимнастов Украины.
Его поступок вызвал жесткие меры со стороны международных спортивных организаций. В частности, GEF открыл против Куляка дисциплинарное дело.
«Когда решение состоится, тогда и будем его обсуждать. FIG запросила для Куляка не менее года отстранения у дисциплинарной комиссии. Мы пока исходим из этой позиции. У нас тоже есть свои аргументы. Давайте дождемся решения, и потом уже будем его обсуждать. Зачем сейчас ахать и охать», - предложил Василий Титов.
Он отметил, что рассмотрение дела Ивана еще не окончено.
«Пока состоялись не все заседания по делу Ивана, будет еще одно. Поэтому мы находимся в состоянии ожидания», - уточнил Титов.
Тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила ранее, что FIG требует наказать как Ивана Куляка, так и ее, как руководителя делегации, а также выводящего тренера Игоря Калабушкина.
Она отметила, что в Дохе украинским спортсменам фактически разрешили нарушать любые правила, организаторы не замечали их проступки, даже серьезные.