Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Покровская: российские синхронисты с вероятностью 99% не сменят спортивное гражданство

ТАСС

Члены сборной России по синхронному плаванию с большой вероятностью останутся выступать за страну и не будут менять спортивное гражданство. Об этом журналистам во вторник рассказала главный тренер сборной Татьяна Покровская.

"Я не могу отвечать за всех. У нас сейчас молодые девочки, которые не проявили себя сейчас, они мечтают выйти на соревнования именно в команде России, с ее многолетними традициями выступления на соревнованиях. Я могу сказать, что 99% да, они останутся и будут выступать в России. А так - за их спинами родители, какое настроение у родителей, не знаю, а пока все с нами, все в порядке", - сказала Покровская.

Также она заявила, что если кто-то из спортсменов захочет сменить спортивное гражданство, то его удерживать не будут.

23 марта пресс-служба Международной федерации плавания сообщила, что российские и белорусские спортсмены будут отстранены от всех соревнований до конца 2022 года.

В Казани с 18 по 22 апреля проходит чемпионат России по синхронному плаванию, в котором принимают участие 300 спортсменов из 16 команд, а также сборные России (основной и юниорский составы) и Белоруссии. Программа чемпионата включает соревнования в технических и произвольных программах (соло, дуэт, смешанный дуэт, группа), комбинациях и акробатических группах.

Легкая атлетика,Татьяна Покровская,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители