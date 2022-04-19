"Я не могу отвечать за всех. У нас сейчас молодые девочки, которые не проявили себя сейчас, они мечтают выйти на соревнования именно в команде России, с ее многолетними традициями выступления на соревнованиях. Я могу сказать, что 99% да, они останутся и будут выступать в России. А так - за их спинами родители, какое настроение у родителей, не знаю, а пока все с нами, все в порядке", - сказала Покровская.