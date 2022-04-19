Члены сборной России по синхронному плаванию с большой вероятностью останутся выступать за страну и не будут менять спортивное гражданство. Об этом журналистам во вторник рассказала главный тренер сборной Татьяна Покровская.
"Я не могу отвечать за всех. У нас сейчас молодые девочки, которые не проявили себя сейчас, они мечтают выйти на соревнования именно в команде России, с ее многолетними традициями выступления на соревнованиях. Я могу сказать, что 99% да, они останутся и будут выступать в России. А так - за их спинами родители, какое настроение у родителей, не знаю, а пока все с нами, все в порядке", - сказала Покровская.
Также она заявила, что если кто-то из спортсменов захочет сменить спортивное гражданство, то его удерживать не будут.
23 марта пресс-служба Международной федерации плавания сообщила, что российские и белорусские спортсмены будут отстранены от всех соревнований до конца 2022 года.
В Казани с 18 по 22 апреля проходит чемпионат России по синхронному плаванию, в котором принимают участие 300 спортсменов из 16 команд, а также сборные России (основной и юниорский составы) и Белоруссии. Программа чемпионата включает соревнования в технических и произвольных программах (соло, дуэт, смешанный дуэт, группа), комбинациях и акробатических группах.