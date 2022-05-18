Россиянина дисквалифицировали на год за букву Z на форме

Фонд гимнастической этики (GEF) отобрал бронзовую медаль, оштрафовал и дисквалифицировал на один год российского гимнаста, чемпиона России среди юниоров 2019 года Ивана Куляка. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Дисквалификация спортсмена продлится один год. Помимо отстранения, спортсмен должен вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере 500 долларов. По отношению к тренерам Куляка никаких санкций принято не будет.
Напомним, что российский гимнаст вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом «Z» на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.
На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе с 2 по 5 марта, Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял Илья Ковтун с Украины. На соревнованиях российские и белорусские гимнасты выступали под нейтральным флагом.
Ранее стало известно, что российские киберспортсмены использовали букву «Z» в официальных автографах на чемпионат мира.