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56 минут назад

Гимнаста Куляка, который вышел на награждение с буквой "Z", дисквалифицировали на один год

Газета.Ruиещё 1

Фонд гимнастической этики (GEF) отобрал бронзовую медаль, оштрафовал и дисквалифицировал на один год российского гимнаста, чемпиона России среди юниоров 2019 года Ивана Куляка. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Россиянина дисквалифицировали на год за букву Z на форме
Фото: ku1ich720ku1ich720

Дисквалификация спортсмена продлится один год. Помимо отстранения, спортсмен должен вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере 500 долларов. По отношению к тренерам Куляка никаких санкций принято не будет.

«Нацистский» жест российского гонщика объяснили

Напомним, что российский гимнаст вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом «Z» на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе с 2 по 5 марта, Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял Илья Ковтун с Украины. На соревнованиях российские и белорусские гимнасты выступали под нейтральным флагом.

Ранее стало известно, что российские киберспортсмены использовали букву «Z» в официальных автографах на чемпионат мира.

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