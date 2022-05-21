Чемпион ОИ отреагировал на отказ украинца выступать с ним на турнире

Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал информацию о том, что украинский спортсмен Илья Ковтун отказался от участия в «Финале шести» клубного чемпионата Италии. Олимпийский чемпион сообщил, что его волнуют исключительно его выступления. Об этом пишет РИА «Новости».