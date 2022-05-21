Чемпион ОИ отреагировал на отказ украинца выступать с ним на турнире

Российский гимнаст Артур Далалоян прокомментировал информацию о том, что украинский спортсмен Илья Ковтун отказался от участия в «Финале шести» клубного чемпионата Италии. Олимпийский чемпион сообщил, что его волнуют исключительно его выступления. Об этом пишет РИА «Новости».
«Отношение мое абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня отказался Ковтун или не из-за меня», - сказал спортсмен.
Он уточнил, что приезжает выступать.
«А остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», - отметил Далалоян.
Агентство напомнило, что в итальянском клубном чемпионате российский спортсмен представляет команду Gymnastic Romagna Team.
Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко предположила ранее, что Ковтун отказался от участия в одном турнире с российским гимнастом «из-за боязни проиграть ему», уточняет «Спорт-экспресс».