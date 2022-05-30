Привалова высказалась о своей кандидатуре на пост главного тренера сборной

"Я уже десять раз пожалела, что решила взять на себя функции главного тренера сборной России. Прежнего гнобили на этом посту, теперь мне достается. Следовательно, нам нужно провести выборы кандидатуры главного тренера сборной с соблюдениями всех правил. Нужна нормальная конкурсная комиссия, нужно заранее объявить конкурс, кандидаты должны представить свои программы... А утверждение главного тренера проходит в министерстве спорта", - заключила собеседница ТАСС.