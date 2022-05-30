Привалова высказалась о своей кандидатуре на пост главного тренера сборной

Сборная России по легкой атлетике на протяжении восьми последних месяцев функционирует без полноценного главного тренера, вопрос о новом руководителе национальной команды продолжает оставаться открытым. Об этом в интервью ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
"Вопрос о новом главном тренере сборной России по легкой атлетике продолжает оставаться открытым, моя кандидатура в министерстве спорта вызывает, как я понимаю, какие-то вопросы, поэтому все находится в подвешенном состоянии", - заметила Привалова.
"Я уже десять раз пожалела, что решила взять на себя функции главного тренера сборной России. Прежнего гнобили на этом посту, теперь мне достается. Следовательно, нам нужно провести выборы кандидатуры главного тренера сборной с соблюдениями всех правил. Нужна нормальная конкурсная комиссия, нужно заранее объявить конкурс, кандидаты должны представить свои программы... А утверждение главного тренера проходит в министерстве спорта", - заключила собеседница ТАСС.
С февраля 2015 года по сентябрь 2021-го пост главного тренера сборной России по легкой атлетике занимал олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. С 1 октября после окончания контракта он стал спортивным директором ВФЛА, а Привалова с этого дня стала исполнять обязанности главного тренера национальной команды.