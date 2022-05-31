Ласицкене: наши карьера и жизнь в заложниках у международных федераций

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что была готова к тому, что комиссия спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не выступит против решения руководства World Athletics запретить россиянам выступать на всех крупных международных стартах даже в нейтральном статусе.
«К сожалению, это уже давно всем понятно, что комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут. Хотя любой спортсмен знает, что для нас очень важны международные старты. Я не могу сказать, что я разочарована. За семь лет, сколько мы в этом крутимся, я это ожидала и была готова.
Россияне не имеют поддержки со стороны комиссий спортсменов и в других международных федерациях. Только теннис стоит особняком, там ассоциации стоят реально за спортсменов. Но в заложниках у федераций находится наша карьера, наша жизнь. Мне уже почти 30, и сколько лет из них я пропустила», — приводит слова спортсменки ТАСС.
Напомним, Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио, после чего одержала победу в «Бриллиантовой лиге» с лучшим результатом сезона.
В марте российские легкоатлеты на фоне событий на Украине были отстранены от международных турниров даже в нейтральном статусе, в котором они могли выступать с 2015 года после лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) полноценного членства в Международной легкоатлетической ассоциации.