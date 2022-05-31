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2 часа назад

Легкоатлетка Ласицкене: наши карьера и жизнь находятся в заложниках у международных федераций

Газета.Ruиещё 1

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что была готова к тому, что комиссия спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не выступит против решения руководства World Athletics запретить россиянам выступать на всех крупных международных стартах даже в нейтральном статусе.

Ласицкене: наши карьера и жизнь в заложниках у международных федераций
Фото: ReutersReuters

«К сожалению, это уже давно всем понятно, что комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут. Хотя любой спортсмен знает, что для нас очень важны международные старты. Я не могу сказать, что я разочарована. За семь лет, сколько мы в этом крутимся, я это ожидала и была готова.

Россияне не имеют поддержки со стороны комиссий спортсменов и в других международных федерациях. Только теннис стоит особняком, там ассоциации стоят реально за спортсменов. Но в заложниках у федераций находится наша карьера, наша жизнь. Мне уже почти 30, и сколько лет из них я пропустила», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, Ласицкене победила в прыжках в высоту на Олимпийских играх — 2020 в Токио, после чего одержала победу в «Бриллиантовой лиге» с лучшим результатом сезона.

В марте российские легкоатлеты на фоне событий на Украине были отстранены от международных турниров даже в нейтральном статусе, в котором они могли выступать с 2015 года после лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) полноценного членства в Международной легкоатлетической ассоциации.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,
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