Ласицкене: наши карьера и жизнь в заложниках у международных федераций

«К сожалению, это уже давно всем понятно, что комиссия спортсменов World Athletics действует так, как им скажут. Хотя любой спортсмен знает, что для нас очень важны международные старты. Я не могу сказать, что я разочарована. За семь лет, сколько мы в этом крутимся, я это ожидала и была готова.



Россияне не имеют поддержки со стороны комиссий спортсменов и в других международных федерациях. Только теннис стоит особняком, там ассоциации стоят реально за спортсменов. Но в заложниках у федераций находится наша карьера, наша жизнь. Мне уже почти 30, и сколько лет из них я пропустила», — приводит слова спортсменки ТАСС.