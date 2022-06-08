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1 час назад

Глава ВФЛА Привалова допустила участие Овечкина в «Неделе легкой атлетики»

Советский спортиещё 4

Соревнования проходят с 7 по 13 июня в Москве.

Привалова допустила участие Овечкина в «Неделе легкой атлетики»
Фото: NHLNHL

Исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова высказалась о возможном участии российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в соревнованиях по легкой атлетике.

Ранее стало известно, что в прыжках длину в рамках «Недели легкой атлетики» выступит фигуристка Александра Трусова.

«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — приводит »РБК Спорт» слова Приваловой.

Напомним, что «Вашингтон» Овечкина завершил сезон в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Флориде».

Легкая атлетика,Российские спортсменки,Александра Трусова,Ирина Привалова,
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