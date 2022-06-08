Привалова допустила участие Овечкина в «Неделе легкой атлетики»

Соревнования проходят с 7 по 13 июня в Москве.
Исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова высказалась о возможном участии российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в соревнованиях по легкой атлетике.
Ранее стало известно, что в прыжках длину в рамках «Недели легкой атлетики» выступит фигуристка Александра Трусова.
«Это было бы здорово. В прыжках с шестом, конечно, вряд ли, но в спринте было бы неплохо. Я уверена, что он хорошо прыгает», — приводит »РБК Спорт» слова Приваловой.
Напомним, что «Вашингтон» Овечкина завершил сезон в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Флориде».