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3 часа назад

Россия подала апелляцию на отстранение Куляка из-за буквы Z на форме

Елена Прошина

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка, которого отстранили от международных соревнований из-за буквы Z на форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Василия Титова.

Россия подала апелляцию на отстранение Куляка из-за буквы Z на форме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы подали апелляцию по отстранение Куляка еще вчера. Очередная инстанция — апелляционный трибунал. Они могут рассмотреть только документы, провести слушания и так далее. Все зависит только от них», — рассказал Титов.

Напомним, что Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. 20-летний спортсмен вышел на награждение в униформе, на которую была нанесена буква Z — неофициальный символ спецоперации ВС РФ на Украине.

Сам спортсмен объяснил, что это был ответ на провокации со стороны украинских гимнастов. Несмотря на это, против Куляка было открыло дисциплинарное дело, спортсмена отстранили от соревнований.

Легкая атлетика,Иван Куляк,Василий Титов,Верховный суд,
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