Россия подала апелляцию на отстранение Куляка из-за буквы Z на форме

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) подала апелляцию на дисквалификацию Ивана Куляка, которого отстранили от международных соревнований из-за буквы Z на форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента организации Василия Титова.

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«Мы подали апелляцию по отстранение Куляка еще вчера. Очередная инстанция — апелляционный трибунал. Они могут рассмотреть только документы, провести слушания и так далее. Все зависит только от них», — рассказал Титов.

Напомним, что Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. 20-летний спортсмен вышел на награждение в униформе, на которую была нанесена буква Z — неофициальный символ спецоперации ВС РФ на Украине.