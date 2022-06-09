«Вам не хватит смелости снять наказание с россиян»

Мои основные коллеги по сектору — украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства.