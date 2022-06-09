Ягудин высказался о звездном забеге на Неделе лёгкой атлетики

Вообще, такие практики — это прикольно. Мы же делаем на Первом канале «Ледниковый период», в котором участвуют непрофессиональные спортсмены. Это привлечение дополнительной аудитории. Почему бы так не делать и с лёгкой атлетикой? Я же не против Шубенкова буду бежать, а против других спортсменов не из лёгкой атлетики. Хотя я видел, что с нами ещё Губерниев побежит. Вот с ним и постараюсь побороться», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле А