Губерниев ответил Ягудину о звездном забеге

«У Ягудина не будет шансов! Я настраиваюсь на результат! На рекорд мира вряд ли. Настраиваюсь на исторические 9,79, которые Бен Джонсон показал в Сеуле, а потом был дисквалифицирован. Не знаю, выбегает ли Ягудин из 10, но я собираюсь это сделать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.