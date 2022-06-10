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3 часа назад

Украинская легкоатлетка ответила Ласицкене на обвинения главы МОК

Елена Прошина

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко отреагировала на обращение российской чемпионки ОИ-2020 Марии Ласицкене к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Об этом сообщает «Газета.ру».

Украинская легкоатлетка ответила на обращение Ласицкене к главе МОК
Фото: ТАССТАСС

Левченко напомнила, что поддерживала российских спортсменов и сопереживала, когда их отстранили от чемпионатов.

«Мы вас поддерживали, как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных правил вашей страной. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи…» — написала спортсменка.

Ранее Мария Ласицкене обвинила Томаса Баха в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований.

Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты российских легкоатлетов

Напомним, в феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от любых соревнований.

Легкая атлетика,Юлий Левченко,Мария Ласицкене,Томас Бах,
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