Украинская легкоатлетка ответила на обращение Ласицкене к главе МОК

«Мы вас поддерживали, как могли. Ценой собственной репутации, не теряли сострадания. Хотелось верить в мысль «не все такие». Даже когда вас не допускали на международные старты из-за нарушенных правил вашей страной. А когда допускали, я лично искренне сопереживала, желала удачи…» — написала спортсменка.