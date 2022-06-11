«Акт Родченкова» впервые использовали для дисквалификации спортсмена

Ямайская прыгунья Сабина Аллен стала первой спортсменкой, для дисквалификации которой был использован «акт Родченкова». Об этом сообщает Inside The Games.

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Аллен была скомпрометирована связью с врачом-терапевтом Эриком Лирой, которого в США обвинили в распространении допинга в соответствии с «актом Родченкова». Расследование показало сотрудничетство легкоатлетки с врачом. Информация была передана Антидопинговому агентству США (USADA).

В мае 2021-го Аллен одержала победу на турнире в тройном прыжке в Калифорнии. В допинг-пробе ямайской спортсменки после состязаний были обнаружены следы двух запрещенных прераратов. Аллен была дисквалифицирована на четыре года.