Легкоатлетка Ласицкене написала открытое письмо Баху, чтобы в МОК не забывали о россиянах

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, что не получила ответ на свое открытое письмо от президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Напомним, 9 июня 29-летняя россиянка обвинила главу МОК в лицемерии и выразила уверенность в том, что ему не хватит смелости и достоинства отменить отстранение российских атлетов от международных соревнований. "Ответа от Баха не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, не перекладывали ответственность за спорт. Тяжела для меня эта тема. Реакция от других 100% была, но я сразу отключилась от этой темы. Да, знала, что будут негативные комментарии от иностранцев", – приводит слова Ласицкене РИА "Новости". Напомним, в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены крупные международные соревнования. Ранее российский легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что Мария Ласицкене зря тратит силы, обращаясь к главе МОК Баху.