Украинские спортсмены объявили бойкот россиянам

Украинские спортсмены намерены бойкотировать международные соревнования, к участию в которых будут допущены российские и белорусские атлеты. Об этом заявил сегодня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Гутцайта, спортсмены России и Белоруссии «не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами».

«В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», - подчеркнул министр молодежи и спорта Украины.

При этом он не конкретизировал, как именно будут «блокироваться» выступления российских и белорусских спортсменов.

После начала спецоперации по денацификации Украины Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные организации лишить спортсменов РФ права участия в соревнованиях под их эгидой, а также отказаться от проведения мероприятий на российской территории.