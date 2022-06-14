Украинские спортсмены объявили бойкот россиянам

Украинские спортсмены намерены бойкотировать международные соревнования, к участию в которых будут допущены российские и белорусские атлеты. Об этом заявил сегодня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, пишет РИА Новости.
По мнению Гутцайта, спортсмены России и Белоруссии «не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами».
«В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», - подчеркнул министр молодежи и спорта Украины.
При этом он не конкретизировал, как именно будут «блокироваться» выступления российских и белорусских спортсменов.
После начала спецоперации по денацификации Украины Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные организации лишить спортсменов РФ права участия в соревнованиях под их эгидой, а также отказаться от проведения мероприятий на российской территории.
В частности, Санкт-Петербург лишили права проведения финала Лиги Чемпионов текущего сезона, Сочи — этапа «Формулы-1», Новосибирск — молодежного чемпионата мира по хоккею. Международная федерация хоккея (IIHF) «из соображений безопасности» лишила Россию права на проведение чемпионата мира, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.