Двукратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

«Мне нужно было сделать это сейчас, для себя. Это было мое решение. Я нервничаю, говоря это. Чувствую, что сейчас взорвусь от волнения. Иногда я плачу от облегчения. Это впервые, когда у меня есть кто-то, кого я не представляю как личного помощника или друга», — сказала Холмс.