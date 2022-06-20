Двукратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Двукратная олимпийская чемпионка по бегу Келли Холмс совершила каминг-аут, рассказав о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Sunday Mirror.
По словам 52-летней британки, впервые она осознала свою особенность в 17-летнем возрасте. Она добавила, что пандемия заставила ее понять, что пришло время рассказать о себе миру. Холмс отметила, что все эти 35 лет она боролась с нервными срывами.
«Мне нужно было сделать это сейчас, для себя. Это было мое решение. Я нервничаю, говоря это. Чувствую, что сейчас взорвусь от волнения. Иногда я плачу от облегчения. Это впервые, когда у меня есть кто-то, кого я не представляю как личного помощника или друга», — сказала Холмс.
Напомним, во время спортивной карьеры Келли Холмс специализировалась в беге на средние дистанции. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 и 1500 м на Играх-2004. Также на ее счету бронзовая медаль Олимпиады-2000 и две серебреные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.