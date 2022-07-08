18 российским атлетам одобрили заявки на получение нейтрального статуса

Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics одобрила заявки ещё 18-и россиян на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Совет по допинг-контролю (DRB) согласился с тем, что заявки 18-и российских спортсменов соответствуют исключительным критериям допуска к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов в 2022 году, пока действует отстранение Всероссийской федерация лёгкой атлетики (ВФЛА). Однако они не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Юджине (США) с 15 по 24 июля.

Спортсмены, получившие нейтральный статус:

Ирина Баулина (400 м, 400 м с/б)

Арсений Елфимов (многоборье)

Максим Федяев (200 м, 400 м)

Екатерина Федяева (200 м, 400 м)

Дмитрий Качанов (прыжок с шестом)

Степан Кекин (многоборье)

Евгений Кунц (1500 м, 5000 м)

Наталья Леонтьева (5000 м, 10 000 м, полумарафон, соревнования по кроссу)

Лилия Мендаева (1500 м, 3000 м, 5000 м)

Анна Минуллина (3000 м)

Ильдар Надыров (стипль-чез, соревнования по кроссу)

Ольга Онуфриенко (800 м, 1500 м)

Дарья Осипова (спринт, барьерный бег, эстафета — только U20)

Виктор Пинтусов (прыжок с шестом)

Валерия Путилина (метание копья)

Юлия Сохацкая (многоборье, прыжкок в длину)

Анна Викулова (10 000 м, полумарафон, марафон)