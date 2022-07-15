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46 минут назад

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики до ноября 2022 года

Газета.Ruиещё 4

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) поддержал рекомендации рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и продлил приостановление членства организации в World Athletics до ноября. Об этом сообщил глава международной федерации Себастьян Коу.

Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили
Фото: ReutersReuters

«Совет World Athletics поддержал три ключевых элемента в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению.

Рабочая группа также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберется в ноябре», — приводит слова Коу РИА «Новости».

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила ВФЛА членства в ассоциации на фоне допинг-скандала. После этого легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только после получения статуса нейтрального от World Athletics.

Конгресс World Athletics 17 ноября 2021 года продлил отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению.

Ранее сообщалось, что 18 российских легкоатлетов получили нейтральный статус, но не смогут выступить на ЧМ.

Легкая атлетика,Себастьян Коу,
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