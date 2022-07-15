Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили

«Совет World Athletics поддержал три ключевых элемента в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению.



Рабочая группа также организует независимый аудит процессов в ВФЛА, будет отслежен KPI выполнения плана восстановления. Аудит состоится с середины до конца октября этого года, после чего рабочая группа сообщит итоги внутреннего аудита совету, который соберется в ноябре», — приводит слова Коу РИА «Новости».