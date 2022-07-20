Украинка Могучих сенсационно проиграла на ЧМ-2022

Российскую чемпионку не пустили на главный турнир года даже с наличием визы. А её главная соперница стала лишь второй.

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене могла лишь со стороны посмотреть на то, что происходило в её родном секторе на чемпионате мира в США. На главный турнир года россиянку не пустили, не дав даже малейшего шанса побороться за четвёртую победу.

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Золотую медаль все эксперты отдавали Ярославе Могучих, главной сопернице Ласицкене в последние годы. Но украинская спортсменка вновь не справилась с колоссальным давлением на главном старте и проиграла.

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«Больше нет никаких взаимоотношений»

Могучих в нынешнем сезоне уже успела стать зимней чемпионкой мира, и в летнем сезоне победной поступью шла к Юджину.

Она легко прошла квалификацию на ЧМ-2022, а затем сделала громкое заявление об отношениях с Марией Ласицкене. Сильнейшую прыгунью мира, как и остальных россиян, просто не пустили на соревнования в соответствии с рекомендациями МОК. При этом у Маши уже была американская виза…

«Больше нет никаких взаимоотношений. До 24 февраля все спортсмены общались, мы разговаривали с российскими спортсменами, но после этого всё изменилось. Никто из них ничего не написал.

Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) России в моей стране, в Украине… И говорят: мы ничего не можем сделать. Они могут сделать что угодно. Почему они так думают? Мария Ласицкене написала письмо Томасу Баху только спустя три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо», — сказала Ярослава в интервью NRK.

Четыре года назад Могучих называла Ласицкене своим кумиром в спорте.

Одна крутая попытка Паттерсон

Возможно, Могучих немного сбила свой настрой на финал, решив высказать свои эмоции по ходу соревнований, а не после их завершения. Ведь готова Ярослава была прекрасно, что и показала её последняя попытка на 2,04 м. Украинская прыгунья легко перелетала через планку, но чуть задела её ногой, которую не успела окончательно выпрямить.

Но решающей стала совсем не эта попытка, а первый прыжок Ярославы на 2,02 м. Она сбила планку, а вот австралийка Элеонор Паттерсон, которая преодолела высоту с первой попытки, стала лидером. На зимнем чемпионате мира 26-летняя Паттерсон стала второй, но тогда её результат воспринимался, скорее, как прыжок выше головы во всех смыслах этого слова. В Юджине австралийка прыгала не фантастически, но на главный на данный момент прыжок в карьере настроилась идеально.

В такой ситуации Могучих оставалось только догонять. Со второй попытки с высотой 2,02 м она справилась без проблем, но прыгнуть не смогла. И вновь осталась без золота. Перед Олимпиадой в Токио украинка ведь тоже считалась фаворитом, а Ласицкене не выступала и восстанавливалась от неприятной травмы. В решающий момент Маша не дрогнула, а Ярослава не справилась.

Видимо, рано ей ещё на самую вершину.

«Нельзя легкомысленно относиться к отстранению целой нации»

Новая чемпионка все свои эмоции выплеснула тогда, когда прыгнула на 2,02 м, установив и личный рекорд, и рекорд Океании.

Когда Могучих сбила планку в заключительной попытке на 2,04 м, Элеонор Паттерсон лишь улыбнулась, хотя могла уже начать бегать по стадиону и отказаться от своего последнего прыжка на этой высоте. Но нет, она пошла прыгать, но совершенно без сил от счастья.

Она вообще была не так эмоциональна, хотя добилась главной победы в карьере. И высказалась также на тему того, что в секторе не было Марии Ласицкене, да и вообще на ЧМ-2022 не пустили ни одного представителя России.

«На эту тему трудно рассуждать, я не собираюсь лгать. Ты видишь обе стороны этой истории. Ты не видишь всю историю одновременно. Неприятно видеть, что кого-то с таким высоким талантом и наградами здесь нет. Но, в конце концов, спорт стал таким