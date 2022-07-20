Австралийская легкоатлетка заявила о политизированности мирового спорта

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту, представительница сборной Австралии Элинор Паттерсон высказалась об отстранении российских спортсменов.
Мировое первенство по легкой атлетике, которое проходит в США, пропускает вся сборная России на фоне ситуации на Украине. Паттерсон считает, что спорт стал слишком политизированным.
"Всегда неприятно, когда такие талантливые и титулованные спортсмены отсутствуют. Но спорт сейчас очень политизирован. Вам этого не хочется, но спорт теперь платформа", — цитирует спортсменку ФАН.