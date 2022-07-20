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1 час назад

Австралийская легкоатлетка Паттерсон заявила о политизированности мирового спорта

Газета.Ruиещё 1

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту, представительница сборной Австралии Элинор Паттерсон высказалась об отстранении российских спортсменов.

Австралийская легкоатлетка заявила о политизированности мирового спорта
Фото: ReutersReuters

Мировое первенство по легкой атлетике, которое проходит в США, пропускает вся сборная России на фоне ситуации на Украине. Паттерсон считает, что спорт стал слишком политизированным.

"Всегда неприятно, когда такие талантливые и титулованные спортсмены отсутствуют. Но спорт сейчас очень политизирован. Вам этого не хочется, но спорт теперь платформа", — цитирует спортсменку ФАН.

Легкая атлетика,СБОРНАЯ РОССИИ,
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