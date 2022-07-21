Бегунья потеряла сознание после финиша на чемпионате мира

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США), который проходит с 15 по 24 июля, двум бегуньям стало плохо по завершении предварительного забега на 5000 метров. Немецкая легкоатлетка Сара Бенфарес завершила дистанцию предпоследней и упала в обморок сразу после финиша. Лежащей без сознания спортсменке понадобилась помощь медицинской бригады. Она не смогла самостоятельно встать на ноги и покинула в сопровождении медиков стадион в инвалидном креслом.

Фото: HANNAH PETERS/GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS HANNAH PETERS/GETTY IMAGES FOR WORLD ATHLETICS

В федерации лёгкой атлетики Германии подтвердили, что Сара перенесла тепловой удар, но теперь её здоровью ничего не угрожает.