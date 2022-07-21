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43 минуты назад

Дина Аверина получила травму и заплакала перед стартом турнира по художественной гимнастике в Минске — что случилось?

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Замечательная российская гимнастка Дина Аверина на Олимпиаде-2020 в Токио должна была стать обладательницей золотой медали и одной из главных звёзд отечественного спорта. Однако финал в многоборье завершился скандалом: золото отдали гимнастке из Израиля, а Дине досталось только серебро.

Дина Аверина получила травму и заплакала перед стартом турнира в Минске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тогда весь мир увидел, как Дина Аверина плачет – от обиды и досады, от стремительного обрушения своей большой олимпийской мечты.

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Сёстрам Авериным нужно было сделать выбор – идти ли на новый олимпийский цикл, забывая обо всех тяготах и травмах, которые были до Токио, или просто смириться со спортивной неудачей и завершить спортивную карьеру. Дина и Арина поступили сильно – они продолжили соревноваться.

Однако порой кажется, что преодолеть ещё один четырёхлетний цикл, который в новой политической реальности, скорее всего, и не завершится для россиянок Олимпиадой в Париже, – задача очень тяжёлая, прежде всего морально.

О том, что не всё идёт идеально, говорят и результаты, и снятие Дины с чемпионата России после грубой ошибки. И, видимо, небольшой эпизод, который случился с гимнасткой в преддверии турнира «Хрустальная роза».

Этот турнир проводится в Минске уже 10 лет, но из-за коронавируса встал на трёхлетнюю паузу. Санкции и отстранения по отношению к российским и белорусским спортсменам дали классный повод его возобновить. На турнир, который проходит в конце июля 2022 года, приехали гимнастки из восьми стран, но главными звёздами, конечно, являются девушки из основных составов сборных России и Беларуси: сёстры Аверины, Лала Крамаренко, Алина Горносько, Анастасия Салос – именно они будут бороться за золото.

Перед стартом турнира все девушки получили возможность опробовать гимнастический ковёр. И на опробовании с Диной Авериной приключилась неудача. Девушка подвернула ногу, не смогла закончить прогон программы, села и заплакала в ожидании врачей. Медицинский штаб сборной России появился быстро, и девушке оказали помощь. Обошлось без серьёзных травм, потому что через некоторое время гимнастка вновь вышла на ковёр. Однако слёзы Дины заставили насторожиться её поклонников в России.

От того, как плачет Дина, разрывается сердце. Поэтому хочется верить, что и её, и других наших гимнасток на их непростом спортивном пути ждёт больше улыбок, чем слёз. При этом надо понимать, что сейчас девушки, работая на износ на тренировках и соревнованиях, не знают, что ждёт их в будущем.

Поэтому их смелостью и упорством сейчас можно лишь восхищаться.

Легкая атлетика,Лала Крамаренко,Дина Аверина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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