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3 часа назад

Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

ТАСС

Сидни Маклафлин в ночь на субботу установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Фото: ТАССТАСС

22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 50,68 секунды и стала чемпионкой мира. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его в июне на чемпионате США, пробежав дистанцию за 51,41 секунды.

Маклафлин также является двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Токио она также завоевала золотую медаль в эстафете 4х400 метров. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в беге на 400 метров с барьерами и обладательницей золотой медали того же турнира в эстафете 4х400 метров.

Легкая атлетика,
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