Американка Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Сидни Маклафлин в ночь на субботу установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

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22-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 50,68 секунды и стала чемпионкой мира. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также ей, она установила его в июне на чемпионате США, пробежав дистанцию за 51,41 секунды.