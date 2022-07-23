Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
49 минут назад

Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства

Lenta.ru

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о смене спортивного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ласицкене ответила на вопрос о смене гражданства
Фото: ТАССТАСС

29-летняя Ласицкене заявила, что не думает о подобном сценарии в силу возраста. Она подчеркнула, что о смене гражданства могут задуматься молодые атлеты.

«Каждый должен решить для себя», — подытожила она.

Ранее Ласицкене завоевала золото на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу». Она показала результат 1,91 метра.

Возвращение российского хоккеиста на родину из США сочли небезопасным

4 июля Ласицкене выступила с критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с санкциями в адрес спортсменов из России. «Спорт должен объединять, но стало еще тяжелее, чем было», — написала она.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены.

Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Томас Бах,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители