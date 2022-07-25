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1 час назад

Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022, принеся золото Швеции

Чемпионат.comиещё 4

В заключительный день чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2022 в штате Орегон (США) состоялись соревнования в прыжках с шестом у мужчин.

На ЧМ-2022 установлен мировой рекорд в прыжках с шестом
Фото: GETTY IMAGES.GETTY IMAGES.

Золото удалось выиграть 22-летнему олимпийскому чемпиону 2020 года, рекордсмену мира и обладателю высшего мирового достижения на открытом воздухе представителю Швеции Арману Дюплантис. Его лучший результат – 6,21 метра, что является новым мировым рекордом. Прошлый мировой рекорд был установлен им же в 2020 году – 6,18 метра.

Серебро досталось Кристоферу Нильсену из США (5,94 м), а бронза – представителю Филиппин Эрнесту Джону Обьене (5,94 м).

Напомним, в медальном зачёте соревнований лидируют спортсмены из США, на счету которых 33 медали (13 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых). Второе место у Эфиопии – 10 медалей (четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовые). Замыкает тройку Кения с 10 медалями (две золотых, пять серебряных и три бронзовые).

Легкая атлетика,Кристофер Нильсен,
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