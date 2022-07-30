Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Кубинская легкоатлетка Яйме Перес сбежала из сборной, когда команда возвращалась с чемпионата мира в Юджине

Sports.ru

Бронзовый призер Токио-2020 в метании диска Яйме Перес покинула сборную Кубы, когда команда возвращалась с чемпионата мира в американском Юджине.

Легкоатлетка из Кубы сбежала из сборной на соревнованиях в США
Фото: WIkipediaWIkipedia

Соревнования проходили с 15 по 25 июля. Как сообщает BBC, 31-летняя Перес сбежала во время остановки сборной в Майами.

Она уже третий представитель кубинской делегации, решивший не возвращаться в страну во время ЧМ-2022. Ранее это сделали метательница копья Йиселена Баллар и физиотерапевт Карлос Гонсалес.

Перес является чемпионкой мира-2019. На турнире 2022 года она заняла седьмое место.

Легкая атлетика,Яйме Перес,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители