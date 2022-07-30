Легкоатлетка из Кубы сбежала из сборной на соревнованиях в США

Бронзовый призер Токио-2020 в метании диска Яйме Перес покинула сборную Кубы, когда команда возвращалась с чемпионата мира в американском Юджине.

Фото: WIkipedia WIkipedia

Соревнования проходили с 15 по 25 июля. Как сообщает BBC, 31-летняя Перес сбежала во время остановки сборной в Майами.

Она уже третий представитель кубинской делегации, решивший не возвращаться в страну во время ЧМ-2022. Ранее это сделали метательница копья Йиселена Баллар и физиотерапевт Карлос Гонсалес.