«Не представляла интереса». Российская гимнастка сменила гражданство

Елизавета Луговских решила перебраться в Черногорию. И для этого есть веская причина.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ЛУГОВСКИХ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ ЛУГОВСКИХ

Пока, например, сёстры Аверины лишены возможности выступать на международных турнирах из-за санкций, некоторые другие российские спортсменки находят выход из этой ситуации, меняя гражданство.

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Ясно, что такой вариант недопустим для титулованных Дины и Арины, но менее успешные представители России спокойно могут перейти в другую сборную. Одной из таких перешедших гимнасток стала талантливая Елизавета Луговских, которая теперь будет выступать за Черногорию.

Серьёзный провал

На самом деле процесс перехода Луговских начался не из-за санкций, а годом ранее. Вероятно, на решение многообещающей спортсменки повлиял провал на чемпионате России – 2021. Там в многоборье Елизавета стала лишь 25-й с 81,30 балла (для сравнения: у победительницы Арины Авериной было 109,9 балла). Очевидно, что в финалы в отдельных видах гимнастка не отобралась. После турнира спортсменка с горечью говорила о своих результатах.

«К сожалению, на такой ноте закончился для меня чемпионат России – 2021. Но я искренне благодарю всех за слова поддержки. Я ещё никогда не получала столько приятных сообщений после выступления. Этот чемпионат России был для меня особенным! Путь к нему был очень нелёгким… Поэтому я была особенно счастлива здесь выступать! Спасибо большое всем моим тренерам за подготовку, а семье и друзьям за поддержку», – писала Луговских в соцсетях.

Летом гимнастка уже выступала на XIV Montenegro Cup – 2021 как представительница спортивного клуба Budva и завоевала пять золотых медалей. После турнира россиянка поблагодарила главного тренера сборной Черногории Нину Колесникову за оказанную помощь и сообщила, что отправляется на тренировочные сборы вместе с черногорским клубом.

Осенью 2021 года Луговских представляла клуб Budva на Aura Cup, где завоевала золото. Следующие девять месяцев спортсменка не выступала, видимо, из-за травмы и процесса смены спортивного гражданства, но постоянно делилась со своими подписчиками надеждами на скорое возвращение в строй.

И вот в начале июля 2022-го Елизавета вернулась на ковёр, заняв призовые места на XV Montenegro Cup — 2022. Тогда и стало понятно, что россиянка теперь будет выступать за сборную Черногории. Международная федерация гимнастики (FIG) недавно эту информацию подтвердила.

«Луговских — неплохая девочка»

Когда-то Луговских была весьма перспективной гимнасткой в России и даже выступала за основную сборную. На международной арене на взрослом уровне Елизавета дебютировала в 2017 году: тогда взяла серебро в многоборье на Кубке Ирины Деляну, золото в многоборье, ленте и мяче на «Читта ди Пезаро 2017». Чуть позже спортсменка впервые выступила на этапе Кубка Вызова в Портимао (Португалия), став второй в многоборье после Юлии Бравиковой. Всего у Елизаветы четыре медали на этапах Кубка Вызова, включая одну золотую, но это, увы, и осталось главным достижением спортсменки.

В 2018 году гимнастка на чемпионате России завоевала серебро в упражнениях с лентой. Казалось, основная сборная уже близко, но дальше крутых результатов Луговских не показывала, хотя в неё и верили болельщики.

Очевидно, что, несмотря на амбиции и поддержку, при невысоких результатах и высокой конкуренции за место в сборной шансов вернуться в национальную команду у неё практически не было. Чемпионат России – 2021 лишь подтвердил это и стал отправной точкой для перехода в другую страну.

В сборной России переход гимнастки оценили спокойно, скорее, дали зелёный свет, ведь понимали, что национальной команде помочь она не сможет.

«Луговских – неплохая девочка, но в сборную России так и не попала, – пояснила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. – Та же ситуация с Екатериной Веденеевой, которая выступала за Словению на Олимпиаде. Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У неё в Черногории живёт отец, она переехала к нему, ей сделали гражданство».