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1 час назад

Гимнастки Аверины ответили на вопрос об участии в Олимпиаде-2024

Никита Бородкин

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины высказались касательно участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Как сообщает «Газета.ru», во время общения с фанатами в соцсетях они отметили, что стараются не загадывать, что будет в будущем, а живут сегодняшним днем.

Аверины ответили на вопрос об участии в Олимпиаде-2024
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада начали вводить в отношении России различные санкции. К ним присоединились и международные спортивные организации, в том числе и Международный олимпийский комитет (МОК).

28 февраля МОК посоветовал мировым спортивным организациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к чемпионатам. Ряд федераций согласились с требованиями комитета и начали исключать россиян из соревнований.

В частности, 4 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила гимнастов из России от мероприятий под своей эгидой с 7 марта.

Легкая атлетика,Дина Аверина,
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