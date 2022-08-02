Аверины ответили на вопрос об участии в Олимпиаде-2024

Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины высказались касательно участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Как сообщает «Газета.ru», во время общения с фанатами в соцсетях они отметили, что стараются не загадывать, что будет в будущем, а живут сегодняшним днем.

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Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада начали вводить в отношении России различные санкции. К ним присоединились и международные спортивные организации, в том числе и Международный олимпийский комитет (МОК).

28 февраля МОК посоветовал мировым спортивным организациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к чемпионатам. Ряд федераций согласились с требованиями комитета и начали исключать россиян из соревнований.