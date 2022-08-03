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56 минут назад

Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате РФ по легкой атлетике

Елена Прошина

На чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, победила Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».

Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате РФ по легкой атлетике
Фото: ЦСКАЦСКА

Ласицкене победила с результатом в 1,94 метра. Уже в статусе чемпионки страны она смогла взять высоту в 2,00 метра. Серебро досталось Наталье Спиридоновой с результатом в 1,91 метр. Закрывает тройку лидеров Мария Кочанова с высотой в 1,91 метр.

«Благодарна болельщикам, что остались до последней пытки. Я устала невозможно, но оно того стоило. Не настраивалась на определенный результат. В секторе бывает все, что угодно. Работала, боролась. Спасибо девочкам, что мы так высоко забрались. Хотела бороться за золото, хотелось порадовать болельщиков и себя, хочется дарить им любовь», – поделилась своими впечатлениями спортсменка.

Марие Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Кроме того, россиянка трижды становилась чемпионкой мира, а ещё получила золотую и серебряную медаль чемпионатов Европы.

Ранее Ласицкене сообщила о планах выступить на Спартакиаде.

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