Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате РФ по легкой атлетике

На чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, победила Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт».
Ласицкене победила с результатом в 1,94 метра. Уже в статусе чемпионки страны она смогла взять высоту в 2,00 метра. Серебро досталось Наталье Спиридоновой с результатом в 1,91 метр. Закрывает тройку лидеров Мария Кочанова с высотой в 1,91 метр.
«Благодарна болельщикам, что остались до последней пытки. Я устала невозможно, но оно того стоило. Не настраивалась на определенный результат. В секторе бывает все, что угодно. Работала, боролась. Спасибо девочкам, что мы так высоко забрались. Хотела бороться за золото, хотелось порадовать болельщиков и себя, хочется дарить им любовь», – поделилась своими впечатлениями спортсменка.
Марие Ласицкене 29 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Кроме того, россиянка трижды становилась чемпионкой мира, а ещё получила золотую и серебряную медаль чемпионатов Европы.
Ранее Ласицкене сообщила о планах выступить на Спартакиаде.