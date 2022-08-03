Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате РФ по легкой атлетике

«Благодарна болельщикам, что остались до последней пытки. Я устала невозможно, но оно того стоило. Не настраивалась на определенный результат. В секторе бывает все, что угодно. Работала, боролась. Спасибо девочкам, что мы так высоко забрались. Хотела бороться за золото, хотелось порадовать болельщиков и себя, хочется дарить им любовь», – поделилась своими впечатлениями спортсменка.