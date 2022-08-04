Константинова выступила против смены гражданства: Родная страна очень много в меня вложила

Российская фигуристка ранее объявила о завершении карьеры.

Фото: Советский спорт Советский спорт

Серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии (2018) Станислава Константинова раскритиковала идею смены спортивного гражданства по ходу карьеры.

«Нет. Это не для меня. Если Настя Губанова осуществила свою мечту выступить на Олимпиаде, защищая цвета Грузии, очень за нее рада.

Я всегда выступала за Россию и горжусь этим. Родная страна очень много в меня вложила. Чувствовала это, представляя Россию на международных турнирах», – сказала Константинова «Р-Спорт».