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23 часа назад

Константинова выступила против смены гражданства: Родная страна очень много в меня вложила

Советский спортиещё 1

Российская фигуристка ранее объявила о завершении карьеры.

Константинова выступила против смены гражданства: Родная страна очень много в меня вложила
Фото: Советский спортСоветский спорт

Серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии (2018) Станислава Константинова раскритиковала идею смены спортивного гражданства по ходу карьеры.

«Нет. Это не для меня. Если Настя Губанова осуществила свою мечту выступить на Олимпиаде, защищая цвета Грузии, очень за нее рада.

Я всегда выступала за Россию и горжусь этим. Родная страна очень много в меня вложила. Чувствовала это, представляя Россию на международных турнирах», – сказала Константинова «Р-Спорт».

В ходе профессиональной карьеры 22-летняя Константинова завоевала серебро Гран-при в Финляндии (2018), а также стала третьей на Универсиде-2019 в одиночном катании. Спортсменка объявила о завершении карьеры.

Легкая атлетика,Станислав Константинов,
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