Ласицкене раскрыла подробности письма в адрес украинки Магучих

«Я написала, что восхищаюсь ее силой духа. Попыталась объяснить, что во мне. Извинилась за то, что смогла написать только сейчас. Закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Да и никто не должен. Отправила Ярославе большое письмо после ее серебра на ЧМ. Видимо, она его прочитала. Ответа не было. Я поздравила всех девочек — призеров чемпионата мира. Все ответили, кроме Магучих», — сказала Ласицкене.