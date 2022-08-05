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1 час назад

Российская легкоатлетка Ласицкене раскрыла подробности письма в адрес украинки Магучих

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, какое письмо отправила украинской спортсменке Ярославе Магучих. Ее слова передают «РИА Новости Спорт».

Ласицкене раскрыла подробности письма в адрес украинки Магучих
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я написала, что восхищаюсь ее силой духа. Попыталась объяснить, что во мне. Извинилась за то, что смогла написать только сейчас. Закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймешь». Но она и не должна меня понимать. Да и никто не должен. Отправила Ярославе большое письмо после ее серебра на ЧМ. Видимо, она его прочитала. Ответа не было. Я поздравила всех девочек — призеров чемпионата мира. Все ответили, кроме Магучих», — сказала Ласицкене.

Накануне Мария Ласицкене отказалась комментировать содержание перекуски с Магучих.

Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Ранее Мария Ласицкене одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Легкая атлетика,Ярослава Магучих,Мария Ласицкене,
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