Сестры Аверины назвали условие завершения карьеры

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что завершат карьеру в случае недопуска сборной РФ на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Соответствующее признание они сделали YouTube-каналу Никиты Нагорного «Обмен спортом».
Дина Аверина отметила, что думала завершить карьеру после ОИ-2024 еще год назад, но сестра уговорила ее остаться.
«А теперь все перекрыли, я подумала, а зачем это все? Когда все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали? Я давно уже хочу уйти, но не отпускают», — добавила она.
Арина Аверина поддержала ее в этом, положительно ответив на вопрос о завершении карьеры, если сборную РФ официально отстранят от ОИ-2024.
Напомним, что сестры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.