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25 минут назад

Сестры Аверины назвали условие завершения карьеры

Елена Прошина

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что завершат карьеру в случае недопуска сборной РФ на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Соответствующее признание они сделали YouTube-каналу Никиты Нагорного «Обмен спортом».

Сестры Аверины назвали условие завершения карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дина Аверина отметила, что думала завершить карьеру после ОИ-2024 еще год назад, но сестра уговорила ее остаться.

«А теперь все перекрыли, я подумала, а зачем это все? Когда все вернется обратно, чтобы мы нормально выступали? Я давно уже хочу уйти, но не отпускают», — добавила она.

Арина Аверина поддержала ее в этом, положительно ответив на вопрос о завершении карьеры, если сборную РФ официально отстранят от ОИ-2024.

Напомним, что сестры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике.

Легкая атлетика,Дина Аверина,Никита Нагорный,
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