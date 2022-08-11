Федерация гимнастики Латвии назвала условие для участия Полстяной в ЧМ

Латвийская федерация гимнастики (LVF) разрешила гимнастке Елизавете Полстяной принять участие в чемпионате мира. Она сможет сделать это за свой счёт, говорится в опубликованном LVF заявлении.

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В письме, направленном Полстяной, выдвинута просьба сообщить LVF в течение недели, будет ли она участвовать в Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября.