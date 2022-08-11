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1 час назад

Федерация гимнастики Латвии назвала условие, при котором Полстяная сможет участвовать в ЧМ

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Латвийская федерация гимнастики (LVF) разрешила гимнастке Елизавете Полстяной принять участие в чемпионате мира. Она сможет сделать это за свой счёт, говорится в опубликованном LVF заявлении.

Федерация гимнастики Латвии назвала условие для участия Полстяной в ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В письме, направленном Полстяной, выдвинута просьба сообщить LVF в течение недели, будет ли она участвовать в Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября.

По информации LETA, ранее Латвийский Олимпийский союз (LOV) направил в LVF письмо, в котором пояснил, что спортсменки, одновременно имеющие паспорт Латвии и России или Беларуси, не могут претендовать на бюджетные средства никаких спортивных федераций. В данный момент определить стоимость участия в чемпионате мира точно невозможно, но она может составить несколько тысяч евро.

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