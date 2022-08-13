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53 минуты назад

Прыгун Данил Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации

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Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года, российский прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл Открытое первенство города Ирбит по лёгкой атлетике (Свердловская область). Для Лысенко данные соревнования стали первыми после четырёхлетней дисквалификации.

Прыгун Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лысенко был временно отстранён в 2018 году за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил предоставил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему».

В Ирбите Лысенко обыграл действующего чемпиона России Илью Иванюка. Иванюк не сумел взять высоту в 2 метра 31 сантиметра в отличие от Данила. Далее Лысенко попытался преодолеть высоту в 2 метра 35 сантиметров, однако его попытки не увенчались успехом.

Лёгкая атлетика. Открытое первенство города Ирбит. Прыжки в высоту. Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,31 2. Илья Иванюк — 2,28 3. Никита Курбанов — 2,24.

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