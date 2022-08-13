Прыгун Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года, российский прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл Открытое первенство города Ирбит по лёгкой атлетике (Свердловская область). Для Лысенко данные соревнования стали первыми после четырёхлетней дисквалификации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лысенко был временно отстранён в 2018 году за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил предоставил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему».

В Ирбите Лысенко обыграл действующего чемпиона России Илью Иванюка. Иванюк не сумел взять высоту в 2 метра 31 сантиметра в отличие от Данила. Далее Лысенко попытался преодолеть высоту в 2 метра 35 сантиметров, однако его попытки не увенчались успехом.

Лёгкая атлетика. Открытое первенство города Ирбит. Прыжки в высоту. Мужчины