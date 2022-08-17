На фоне скандала: Гимнастка Полстяная решила не выступать за Латвию

Елизавета Полстяная приняла решение отказаться от выступлений за сборную Латвии по художественной гимнастике. Об этом Полстяная в среду написала в письме президенту Латвийской федерации гимнастики (LVF) Евгению Сапроненко, которое находится в распоряжении ТАСС.
"Решение федерации [гимнастики] было озвучено как окончательное, без перспективы положительных изменений, - написала Полстяная. - Таким образом, тренировочный, подготовительный процесс был сорван и являлся бессмысленным на тот момент. В сложившейся ситуации я приняла решение уехать к моей семье, так как мне была необходима их поддержка, я не могла оставаться одна в таких обстоятельствах. Все это время я поддерживала форму домашними тренировками, так как я понимала, что тренироваться в России, до окончательного определения моего статуса, я не имею права, это запрещено властями".
Гимнастка подчеркнула, что не может себе позволить выступать неподготовленной на таком значимом турнире, как чемпионат мира, поскольку дорожит своей спортивной репутацией.
"На данный момент я совместно с моим тренером, взвесив все сложившиеся обстоятельства, пришла к пониманию того, что, поскольку тренировочный процесс был прерван, а также в условиях ограниченного времени на подготовку, я не смогу набрать оптимальную соревновательную форму для того, чтобы достойно выступить на чемпионате мира. Форсированный процесс подготовки в моем случае исключен, так как я имею ряд хронических травм, которые требуют особого подхода в тренировочном процессе, особенно после продолжительной паузы", - говорится в письме спортсменки.
"Требования, выдвинутые мне Латвийским олимпийским союзом (LOV), и решение Латвийской федерации гимнастики об отстранении меня от соревнований повлияли на мое психологическое состояние, - продолжила она. - Чтобы прийти в состояние эмоциональной и психологической стабильности, мне нужно время. Поправки к закону, принятые Олимпийским комитетом Латвии 18 мая 2022 года в отношении спортсменов, имеющих российское гражданство, не позволяют мне в дальнейшем двигаться к моей цели - квалификации и участию в Олимпийских играх. На протяжении всей моей спортивной карьеры моя семья полностью финансировала мою деятельность. Попадание в олимпийскую сборную позволило частично снять финансовую нагрузку с моей семьи. Лишение финансирования никогда бы не стало причиной отказа от моей цели".
В заключение Полстяная заявила об уверенности в невозможности выступить в будущем на квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм.
"В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания, я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии", - резюмировала она.
6 августа Полстяная рассказала ТАСС, что ее фамилию убрали из заявки национальной команды на предстоящий чемпионат мира по художественной гимнастике в Софии из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства. В Олимпийском комитете Латвии уточнили, что не запрещали спортсменке выступить на турнире за Латвию и этот вопрос будет решать национальная федерация гимнастики. Позднее Латвийская федерация гимнастики разрешила Полстяной представлять страну на международных соревнованиях, но за свой счет.
Чемпионат мира пройдет в столице Болгарии с 14 по 18 сентября. Сборные России и Белоруссии лишены возможности выступить на этом турнире из-за санкций, которые наложила на них Международная федерация гимнастики (FIG) из-за ситуации на Украине. До 17 августа национальные федерации должны отправить в FIG заявки на чемпионат мира с составами команд.
Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии заставлял ее отказаться от российского гражданства ради участия в чемпионате мира в Болгарии.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной.
Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся мои семья и друзья. Мне поставили такие условия, и я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», — цитирует Полстяную Sport24.
Полстяная — уроженка Латвии, но выступает за сборную страны лишь с 2018 года. Минувшей весной ей запретили тренироваться на территории России.
Ранее многократные чемпионки мира и Европы россиянки Дина и Арина Аверины выразили Полстяной свою поддержку в связи с ее отстранением от мирового первенства.
В комментариях к посту латвийки о недопуске к соревнованиям в соцсети российские спортсменки написали: «Как мы тебя понимаем. Держись! Когда отойдешь, поймешь, что жизнь на этом не заканчивается».
Латвия ранее объявила, что латвийские спортсмены, выступающие в России, не имеют права на приглашение в национальную команду. Спецслужбы Латвии будут следить за теми, кто остался в России, несмотря на запрет. Таким нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
На латвийском портале La.lv вышла статья под заголовком «Художественная гимнастка Елизавета Полстяная запуталась в переводе». Автор материала Гинтс Нарогс считает, что спортсменка российского происхождения, выступавшая за Латвию с 2018 года, неправильно поняла сообщение Олимпийского союза Латвии.
По словам Полстяной, ее вынуждали отказаться от российского паспорта (у гимнастки — двойное гражданство), а в противном случае полностью запрещали выступать на соревнованиях — в том числе и на чемпионате мира 2022 года, который пройдет с 12 по 18 сентября в Болгарии. Гимнастка уже официально отказалась продолжать карьеру за сборную Латвии и вернулась в Россию.
Журналист La.lv утверждает, что Полстяную якобы только лишили государственного финансирования, однако допускали к участию на ЧМ и других турнирах.
«С конца апреля в законе о спорте было прописано, что граждане России не могут получать финансирование из государственного бюджета Латвии.
О таких изменениях спортсменке сообщили, и Олимпийский союз Латвии хотел узнать о ее дальнейших планах, но Полстяная восприняла это как ультиматум — якобы от нее требовали отказаться от российского гражданства. При этом изначально она была включена в состав олимпийской сборной нашей страны.
Спортсменка восприняла все слишком близко к сердцу, ведь, скорее всего, у нее нет средств, чтобы поехать на чемпионат мира и этап Кубка мира, запланированные на конец августа.
В 19 лет человек еще может жить иллюзиями, но это, безусловно, желание усидеть на двух стульях — и выступать на чемпионате мира за сборную Латвии, и носить в сумочке паспорт России.
Нужны ли латвийскому спорту натурализованные спортсмены? Мое мнение — точно нет! Мы должны развивать собственных детей», — написал латвийский журналист.
Полстяная опровергла свое решение покинуть сборную Латвии из-за финансовых причин.
«Два с половиной года с момента получения латвийского гражданства мы финансировали себя сами. Все за счет родителей — поездки на турниры и сборы, перелеты, проживание. В общем, деньги не главное, хотя они все преподносят именно так», — цитирует гимнастку РИА «Новости».
Гимнастка Елизавета Полстяная, заявившая о том, что Национальный комитет Латвии принуждал ее отказаться от российского гражданства ради продолжения выступлений за латвийскую сборную по художественной гимнастике, рассказала об отношении к россиянам в прибалтийской стране.
«Не смотрела телевизор все то время, которое провела там, потому что знала – это не добавит мне положительных эмоций. Но слышала много отзывов. И когда крестные высказывали свою точку зрения, понимала, откуда все это идет. Поэтому не смотрела новости, сразу для себя решила – абстрагируюсь от всего и буду делать свое дело.
Но в целом обстановка напряженная. И ненависть к русским, к сожалению, только растет. Потому что мне есть с чем сравнивать. Когда мы приезжали в страну несколько лет назад, очень любили Юрмалу. Бывало, все лето проводили там. К россиянам всегда относились по-доброму. И для нас это был второй дом. Всегда любили туда приезжать, но сейчас это не так, — сказала Полстяная в интервью RT.
Полстяная — уроженка Латвии, но выступает за сборную страны лишь с 2018 года. Минувшей весной ей запретили тренироваться на территории России.
Российская гимнастка Елизавета Полстяная, представлявшая на соревнованиях Латвию, рассказала о предложении выступать за Россию после случая с латвийской федерацией.
«Были люди, которые говорили, мол, выступай теперь за Россию. Но это не так просто. Я не в том возрасте и не с тем запасом здоровья, когда можно взять и перезапустить карьеру. У нас вообще вид спорта молодой и короткий. Где-то ты можешь годик подождать, пока все затихнет, а в гимнастике после двух-трех месяцев простоя без тренировок и соревнований уже очень сложно вернуться», — приводит слова Полстяной РИА «Новости».