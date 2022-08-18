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56 минут назад

Лысенко извинился перед легкоатлетами РФ

Рамблер

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко принес извинения легкоатлетам РФ за ситуацию, связанную с допинговым скандалом спортсмена. Его видеопослание опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Лысенко извинился перед легкоатлетами РФ
Фото: ReutersReuters

У Лысенко спросили о том, что бы он мог сказать всем российским легкоатлетам. Спортсмен ответил, что в первую очередь хотел бы извиниться «за ту ситуацию, что произошла» и попросить прощения у всех пострадавших от нее.

«Если бы я знал, что все так обернется, естественно, я бы действовал по-другому», — заключил Лысенко.

Напомним, что в августе 2018 года Международная федерация легкой атлетики отстранила его за три нарушения правил доступности тестирования. Позже Лысенко и вовсе дисквалифицировали за фальсификацию представленных документов на четыре года. Действующее тогда руководство ВФЛА попыталось помочь прыгуну и сделало «липовую» справку. Лысенко пошел на это, но затем во всем сознался. В результате его действий отстранение легкоатлетов от международных соревнований продлили, а ВФЛА едва не исключили из World Athletics и наложили огромнейший штраф.

Легкая атлетика,Данил Лысенко,
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